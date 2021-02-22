Известная певица Наталья Могилевская покорила кадрами нового проекта "Вдохновение", рассказав пикантные подробности о своем творчестве

Как передает Politeka.net 45-летняя звезда опубликовала на своем аккаунте в Instagram видео с кадрами нового проекта "Вдохновение", где звезда рассказывает о своем творчестве, новых образах и то, то является "ключиком" к творчеству певицы.

Звезда призналась, что участие в проекте стало для Могилевской возвращением к истокам, к тому, что есть самое ценное в человеке.

"А самое ценное в человеке - сам человек!", - с улыбкой рассказывает Наталья, позируя в невероятно элегантном платье черного струящегося цвета, с откровенным декольте.

Наталья рассказала, что для нее вдохновение - уметь найти ту кнопку счастья внутри себя самой. Тогда, по словам Натальи, совсем по-другому смотришь на мир.

"Артист должен оставаться ребенком, должен не терять свой внутренний свет, и самой бы себе я бы дала этот совет: Живи, Люби, Пой! Пой для себя, пой бесплатно, пой, потому, что ты не можешь не петь", - откровенно призналась артистка.

Фанаты засыпали Наталью комплиментами. Приятный ролик затронул сердца каждого, кто увидел и услышал о чем говорит знаменитая певица.

"Как приятно смотреть на талантливых людей и их талантливые работы ❤️❤️❤️", "Ох и круто же брюнеткой !!!!!! Яркая, горячая !!!!!! Мои обожашки🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰.... !!!!!!!", "Неперевершена!", "Чарівна, дуже талановоита, Люблю!", - написали фанаты.

Напомним, что раскованная Могилевская впечатлила моложавым видом и осиной талией: «Как девочка».

Как сообщала Politeka, Могилевская в домашнем образе и с пипидастром вызвала недоумение.

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