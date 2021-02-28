Популярная украинская певица Наталья Могилевская ошеломила моложавым видом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала селфи, на котором можно рассмотреть ее лицо. Красотка позировала с ярким макияжем, который подчеркнул ее выразительные глаза. Взгляд поклонников приковали пухлые губки звезды, которые она покрыла розовым блеском. Стоит отметить, что выглядела Могилевская лет на 30.
«Завтра первый день весны и первый концерт в этом году. Я скучала, всем тепла. Полтава, до встречи завтра вечером. А как Вы встречаете весну?», - подписала фото певица.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
«Хочу пожелать вам удачи в начале пути. Вы супер и так держать», «Наташа, весны и тепла Вам! Вы моя любимая певица!», «Боже, какая красивая», «Супер девушка классная певица», «Какие у Вас красивые глаза», «Конфетка», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Наталья Могилевская позировала для фото в стильном наряде. Певица сидела на полу. На ней были синие брюки, белая блузка с глубоким декольте и пиджак в клетку, небрежно накинутый на одно плечо. Возле артистки на полу лежала шляпка. Звезда улыбалась и выглядела счастливой.
Напомним, что 45-летняя Могилевская задрала платьице, доказав, что еще о-го-го: «Так веет молодостью…».
Как сообщала Politeka, Могилевская засветилась со своим миллионером, затмив Кароль, Полякову и Осадчую: "Не зря же вспомнила...".
Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская показала, на что способна, и обратилась к украинцам: "Ребята, знакомьтесь...".