Популярна українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свої нещодавні зйомки у випуску програми "Світське життя"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Так, Могилевська запостила у своєму акаунті фото с Тіною Кароль, Катериною Осадчею, Ольгою Поляковою та іншими українськими знаменитостями.

Також на фото можна побачити коханого Могилевської - Олега Рижова.

Вона запитала у фоловерів, чи дивились вони новий випуск "Світського життя" з її участю, а також чи сподобалось їм те, як вона жонглювала.

"Хто вчора дивився "Світське життя" на плюсах? Потрібна ваша думка! Я переглядала і мені здалося, що непогано жонглювала. Хоча в процесі зйомок було враження, що все погано. Розвійте моє сумніви: вийшло чи ні? Не дарма ж згадала минуле з естрадно-циркової академії спеціально для @svitsketv з @kosadcha", - написала вона.

У коментарях фоловери запевнили співачку, що їй все вдалося, а також засипали її компліментами.

"Думка така, що Могилевська виглядає краще за всіх", "Я дивилась, все у вас вийшло!", "Дуже красива", "Ви така мініатюрна", "Тіна, Наташа... Діви шоу-бізнесу!", "Вдалося! Я двома тільки вмію", - пишуть у коментарях.

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