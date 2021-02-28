Популярная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своих недавних съемках в выпуске программы "Светская жизнь"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.

Так, Могилевская запостила в своем аккаунте фото с Тиной Кароль, Катей Осадчей, Ольгой Поляковой и другими украинскими знаменитостями. Также на фото можно увидеть возлюбленного Могилевской - Олега Рыжова.

Она спросила у фолловеров, смотрели ли они новый выпуск "Светской жизни" с ее участием, а также понравилось ли им то, как она жонглировала.

"Кто вчера смотрел "Светскую жизнь" на плюсах? Нужно ваше мнение! Я просматривала и мне показалось, что неплохо жонглировала. Хотя в процессе съемок было впечатление, что все плохо. Развейте мои сомнения: получилось или нет? Не зря же вспомнила прошлое из эстрадно-цирковой академии специально для @svitsketv из @kosadcha", - написала она.

В комментариях фолловеры заверили певицу, что ей все удалось, а также засыпали ее комплиментами.

"Мнение такое, что Могилевская выглядит лучше всех", "Я смотрела, и все у вас получилось!", "Очень красивая", "Вы такая миниатюрная", "Тина, Наташа... Дивы шоу-бизнеса!", "Удалось! Я двумя только умею", - пишут в комментариях.

Напомним, что 45-летняя Могилевская с бюстом напоказ огорошила своими откровениями: "Ох и круто же брюнеткой!".

Как сообщала Politeka, Могилевская вслед за Мейхер хвасталась участием в "Голосе страны", в сети не оценили: "Зачем вы туда пошли?».

Также Politeka писала, что Могилевская без смущения обнажила плечи, покорив романтическим образом: чувственное фото.