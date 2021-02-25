Відома українська співачка Наталія Могилевська вразила наповал пікантним образом
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала архівне фото, на якому у неї ще було темне волосся. Зірка сиділа на краєчку дивана, закинувши голову назад. Сукню красуня задерла, оголивши свої стрункі ніжки в білих туфельках. Виглядала співачка неймовірно.
«Чи багато ви зустрічали людей, які роблять неприємні вчинки, а їм це сходить з рук і на їхньому житті, це ніяк не відбивається? Чи зустрічаєте ви такі випадки? Чи вважаєте ви, що якщо ніхто не побачив і не дізнався про проступок (про зради, злодійство, підлості), то можна вважати, що зійшло з рук? Або все таки за все доведеться платити?» ,- написала Могилевська.
У коментарях стали обговорювати ефект бумеранга і карму, але не забули шанувальники і про компліменти для улюбленої артистки.
"Колір волосся супер тут", "Ого яка", "красива", «неймовірна», «красива фотографія», «дуже красиве і природне фото, так віє молодістю», "Ах, ці ноги...", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Могилевська показала свою неосяжну гардеробну, в якій помістилося дуже багато брендового одягу.
Нагадаємо, що 45-річна Могилевська з бюстом напоказ приголомшила своїми одкровеннями: "Ох і круто ж брюнеткою!".
Як повідомляла Politeka, Могилевська слідом за Мейхер похвалилася участю в "Голосі країни", в мережі не оцінили: "Навіщо ви туди пішли?".
Також Politeka писала, що Могилевська без збентеження оголила плечі, підкоривши романтичним образом: чуттєве фото.