Відома українська співачка Наталія Могилевська вразила наповал пікантним образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала архівне фото, на якому у неї ще було темне волосся. Зірка сиділа на краєчку дивана, закинувши голову назад. Сукню красуня задерла, оголивши свої стрункі ніжки в білих туфельках. Виглядала співачка неймовірно.

«Чи багато ви зустрічали людей, які роблять неприємні вчинки, а їм це сходить з рук і на їхньому житті, це ніяк не відбивається? Чи зустрічаєте ви такі випадки? Чи вважаєте ви, що якщо ніхто не побачив і не дізнався про проступок (про зради, злодійство, підлості), то можна вважати, що зійшло з рук? Або все таки за все доведеться платити?» ,- написала Могилевська.

У коментарях стали обговорювати ефект бумеранга і карму, але не забули шанувальники і про компліменти для улюбленої артистки.

"Колір волосся супер тут", "Ого яка", "красива", «неймовірна», «красива фотографія», «дуже красиве і природне фото, так віє молодістю», "Ах, ці ноги...", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Могилевська показала свою неосяжну гардеробну, в якій помістилося дуже багато брендового одягу.

Нагадаємо, що 45-річна Могилевська з бюстом напоказ приголомшила своїми одкровеннями: "Ох і круто ж брюнеткою!".

Як повідомляла Politeka, Могилевська слідом за Мейхер похвалилася участю в "Голосі країни", в мережі не оцінили: "Навіщо ви туди пішли?".

Також Politeka писала, що Могилевська без збентеження оголила плечі, підкоривши романтичним образом: чуттєве фото.