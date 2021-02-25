Известная украинская певица Наталья Могилевская сразила наповал пикантным образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала архивное фото, на котором у нее еще были темные волосы. Звезда сидела на краешке дивана, закинув голову назад. Платье красотка задрала, оголив свои стройные ножки в белых туфельках. Выглядела певица невероятно.

«Много ли Вы встречали людей, которые совершают неприятные поступки, а им это сходит с рук и на их жизни, это никак не отражается? Встречаете ли вы такие случаи? Считаете ли вы, что если никто не увидел и не узнал о проступке (об изменах, воровстве, подлостях), то можно считать, что сошло с рук? Или все таки за всё придется платить?», - написала Могилевская.

В комментариях стали обсуждать эффект бумеранга и карму, но не забыли поклонники и про комплименты для любимой артистки.

«Цвет волос супер здесь», «Ого какая», «Красивая», «Невероятная», «Красивая фотография», «очень красивое и естественное фото, так веет молодостью», «Ах, эти ноги…», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Могилевская показала свою необъятную гардеробную, в которой поместилось очень много брендовой одежды.

Напомним, что 45-летняя Могилевская с бюстом напоказ ошеломила своими откровениями: "Ох и круто же брюнеткой!".

Как сообщала Politeka, Могилевская вслед за Мейхер хвастнула участием в «Голосі країни», в сети не оценили: «Зачем вы туда пошли?».

Также Politeka писала, что Могилевская без смущения оголила плечи, покорив романтичным образом: чувственное фото.