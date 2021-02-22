Відома співачка Наталія Могильовська підкорила кадрами нового проєкту "Натхнення", розповівши пікантні подробиці про свою творчість
Як передає Politeka.net 45-річна зірка опублікувала на своєму акаунті в Instagram відео з кадрами нового проєкту "Натхнення", де зірка розповідає про свою творчість, нові образи та те, то є "ключиком" до творчості співачки.
Зірка зізналася, що участь у проєкті стала для Могилевської поверненням до витоків, до того, що є найцінніше в людині.
"А найцінніше в людині - сама людина!",- з посмішкою розповідає Наталя, позуючи в неймовірно елегантній сукні чорного кольору, з відвертим декольте.
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Наталя розповіла, що для неї натхнення - вміти знайти ту кнопку щастя всередині себе самої. Тоді, за словами Наталії, зовсім по-іншому дивишся на світ.
"Артист повинен залишатися дитиною, повинен не втрачати свій внутрішній світ, і самій би собі я б дала цю пораду: Живи, Люби, Співай! Співай для себе, співай безкоштовно, співай, тому, що ти не можеш не співати", - відверто зізналася артистка.
Фанати засипали Наталію компліментами. Приємний ролик торкнувся серця кожного, хто побачив і почув про що говорить знаменита співачка.
"Як приємно дивитися на талановитих людей та їх талановиті роботи ❤️❤️❤️", "Ох і круто ж брюнеткою !!!!!! Яскрава, гаряча !!!!!! Мої обожнюю🥰 🥰 🥰 🥰 🥰 🥰 🥰 🥰.... !!!!!!!", "Неперевершена!", "Чарівна, дуже талановита, Люблю!",- написали фанати.
Нагадаємо, що розкута Могилевська вразила моложавим виглядом і осикою талією: "як дівчинка».
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