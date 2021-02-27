Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала кумедне відео і звернулася до своїх шанувальників

Як пише Politeka.net, відеозапис вона розмістила у себе в Instagram (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Співачка зі своєю командою протестувала нову можливість в Instagram під назвою "співаючі голови", а заодно запросила своїх шанувальників на концерт весняного туру, який відбудеться в Полтаві вже в понеділок, 1 березня.

"Хлопці, знайомтеся, моя команда. @annav_vetrova @denis_davidoff16 та @ksu_saulka

Подивіться які вони заводні 😂

Ми репетируємо концерти весняного туру.

Чекаю всіх післязавтра в Полтаві❤️", - повідомила артистка.

На відео Наталія Могилевська та її команда по черзі співають знамениті пісні.

Шанувальники не змусили себе довго чекати і почали коментувати побачене.

"Які Класні", "Круто", "Обов'язково прийдемо",- пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Могилевська вразила наповал пікантним чином.

Так, у себе в Instagram співачка опублікувала архівне фото, на якому у неї ще було темне волосся. Зірка сиділа на краєчку дивана, закинувши голову назад. Сукню красуня задерла, оголивши свої стрункі ніжки в білих туфельках. Виглядала співачка неймовірно.

Нагадаємо, що 45-річна Могилевська з бюстом напоказ приголомшила своїми одкровеннями: "Ох і круто ж брюнеткою!".

Як повідомляла Politeka, Могилевська слідом за Мейхер хвалилася участю в "Голосі країни", в мережі не оцінили: "Навіщо ви туди пішли?».

Також Politeka писала, що Могилевська без збентеження оголила плечі, підкоривши романтичним образом: чуттєве фото.