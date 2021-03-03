Популярная украинская певица Наталья Могилевская зажгла на своем первом концерте во время карантина
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала серию фото, сделанных на концерте в Полтаве. Как известно, артистка отправилась в тур по Украине.
На одном из фото Наталья танцевала с парнями из балета. В процессе танца ее платье сильно задралось, обнажив стройные ножки и бедро.
«Мой первый тур, первый концерт во время карантина. Спасибо Полтава. Было волнительно… и знаете.. Я очень соскучилась по концертам, по этому приятному волнению перед выходом на сцену. Очень скучала по вашим сюрпризам: ох уж эти красные сердца, которые заполнили весь зал. Спасибо, что пели вместе со мной! Спасибо, что не сдерживали эмоции и танцевали просто под сценой!», - написала Могилевская.
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В комментариях ей оставили массу слов благодарности и положительных отзывов.
«Дааа!!! Спасибо вам за такой душевный концерт!», «Самая яркая Весна. Ваши песни меня заряжают позитивом, вы мой кумир. Жаль не смогла попасть», «Классно, Натали, все проходит, и все становится на круги своя!», «Наталия, Вы супер! Вчера кайфонули и расслабились, круто», - пишут пользователи сети.
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