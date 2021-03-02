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Відома співачка Наталія Могилевська здивувала локацією фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс Instgaram відома співачка Наталія Могилевська показала, як її "закинули" в багажник автомобіля і закрили його, натиснувши на кнопочку.

Перед цим Наталія Могилевська розповіла, що вона вирушає до Кременчука на концерт, присвячений восьмому березня. Сяюча, у відмінному настрої і з чудовою зовнішністю, Наташа розсекретила всі сюрпризи, які вона приготувала для своїх шанувальників:

"Ми веземо вам повний колектив, веземо троянди, квіти для жінок, везу приголомшливих чоловіків, блідих, приходьте", - заявила співачка.

Після чого знаменита співачка показала, як лежить в багажнику автомобіля, а жіноча ручка закриває його. Насправді в авто відкинуто заднє сидіння, і Наталя повністю вмістилася ззаду, ніби на лежаку, разом зі своїми костюмами у валізах.

"Мене просто закинули в багажник і кудись повезли. Сподіваюся не в ліс...",- написала знаменитість.

Раніше Могилевська хвалилася своїм туром, вона перераховує українські міста, де повинні незабаром відбутися виступи. Це Кропивницький, Кременчук і Полтава. Турне, яке очікує знаменитість має бути дуже захоплюючим.

Могилевська навіть продемонструвала один з нарядів, що нагадує дивовижну квітку. Вишневий наряд з незвичайною об'ємною прикрасою справляє приємне і незвичайне враження.

Нагадаємо, що 45-річна Могилевська в шаленому вбранні вразила зовнішнім виглядом і не тільки: "зарядилася..."

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