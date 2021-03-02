Такого еще не было

Известная певица Наталья Могилевская удивила локацией фотосессии

Как сообщает Politeka.net, в сторис Instgaram известная певица Наталья Могилевская показала, как ее "закинули" в багажник автомобиля, и закрыли его, нажав на кнопочку.

Перед этим Наталья Могилевская рассказала, что она отправляется в Кременчуг на концерт, посвященный восьмому марта. Сияющая, в отличном расположении духа и с замечательной внешностью, Наташа рассекретила все сюрпризы, которые она приготовила для своих поклонников:

"Мы везем вам полный коллектив, везем розы, цветы для женщин, везу потрясающих мужчин, бледных, приходите", - заявила певица.

После чего знаменитая певица показала, как лежит в багажнике автомобиля, а женская ручка закрывает его. На самом деле в авто откинуто заднее сидение, и Наталья полностью уместилась сзади, будто на лежаке вместе со своими костюмами в чемоданах.

"Меня просто закинули в багажник и куда-то повезли. Надеюсь не в лес...", - написала знаменитость.

Ранее Могилевская хвасталась своим туром, она перечисляет украинские города, где должны вскоре состояться выступления. Это Кропивницкий, Кременчуг и Полтава. Турне, которое ожидает знаменитость должно быть очень захватывающим.

Могилевская даже продемонстрировала один из нарядов, напоминающий диковинный цветок. Вишневый наряд с необычным объемным украшением производит приятное и необычное впечатление.

Напомним, что 45-летняя Могилевская в безумном наряде впечатлила внешним видом и не только: "Зарядилась..."

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