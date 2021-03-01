Відома співачка Наталія Могилевська похвалилася своїм першим весняним виступом

Про це Наталія Могилевська розповіла на своїй сторінці в Instagram.

45-річна знаменита співачка Наталія Могилевська народилася і виросла в столиці України. Творчість популярної артистки Могилевської багатогранна. Вона є актрисою, телеведучою, автором своїх пісень, а також продюсером.

За свою діяльність не раз ставала володаркою премій і почесних звань. У 2006 році журнал "Viva" присудив їй звання найкрасивішої.

На своїй сторінці Наталія Могилевська регулярно публікує кадри зі зйомок, концертів і репетицій.

Нещодавно актриса опублікувала відео, в якому дає інтерв'ю одному з радіоканалів. Наталя з радістю ділиться майбутнім концертом у Полтаві. Журналіст називає його великим весняним концертом, в передчутті свята Могилевська не приховує своїх емоцій.

Так, на її думку, після тривалого карантину, немає нічого кращого, ніж зустріч з глядачами.

Вона перераховує українські міста, де мають незабаром відбутися виступи. Це Кропивницький, Кременчук і Полтава. Турне, яке очікує знаменитість має бути дуже захоплюючим.

Могилевська навіть продемонструвала один з нарядів, що нагадує дивовижну квітку. Вишневий наряд з незвичайним об'ємним прикрасою справляє приємне і незвичайне враження.

Наприкінці ролика співачка виконує джазову композицію українською мовою.

Нагадавши, Наталя Могилевська не боїться фото крупним планом.

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