Известная украинская певица Наталья Могилевская в окружении цветов поделилась своим весенним настроением

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала новое фото в своем аккаунте в Инстаграм. В подписи певица поделилась своими впечатлениями о выступлении в Кременчуге, куда она приехала с концертом.

45-летняя Могилевская обратила внимание, что город встретил ее уже вполне «весенним» солнцем.

«Весна, навсегда весна. Она дарит нежность, надежду, веру в то, что все будет хорошо. Желаю чтобы чувство свободы, чувство весны несло для вас только позитив… Самое главное, оставаться внутри со своим стержнем, со своими желаниями, со своими задачами в жизни. Просто, переждать плохую погоду», - написала певица.

На фото она позирует уже явно после концерта. Яркая блондинка окружена пышными букетами цветов, среди которых преобладают роскошные розы. Сама певица при этом счастливо улыбается.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Надеемся что очень скоро! Ждём Вас ещё! Вы лучшая! Ваша энергетика нереально сильная и позитивная!», «Безумно красивая!», «Вы лучшая!», «Не узнать Наташенька вас», «Концерт был великолепный! Последние три года не пропустил, не одной программы! Но это огонь», «Уморилась девочка моя!», - пишут люди.

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