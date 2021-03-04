Известная украинская певица Наталья Могилевская насмешила зал и пользователей сети

Артистка после карантина отправилась в тур, сообщает Politeka.net. Так, звезда побывала в Кременчуге Полтавской области.

Наталья решила пообщаться с залом и подошла к одной из зрительниц. Звезда поинтересовалась, как зовут девушку, а также кем она работает. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Услышав, что зрительница работает провизором, Наталья удивилась, назвав эту профессию модным словом.

«Провизор? А это вот что? Это какое-то очень модное слово», - спросила украинская знаменитость, и можно сказать, тем самым опозорилась, ведь данная профессия появилась столетия назад.

После этого артистка с удивлением спросила, обо всех ли лекарствах знает женщина, работающая в аптеке.

"А почему окуметил (глазные капли) пропал? Мне нужно было купить подружке голубые такие капельки, привезти в Индию, так я его не нашла», — пожаловалась Могилевская, а в зале тем временем смеялись.

Стоит отметить, что Наталья Могилевская выступала в ярком платье. Оранжевый наряд имел длинный разрез, оголивший ее ножки. Завершили образ сверкающие украшения.

Позже певица поделилась снимком после концерта. Наталья позировала с букетами от поклонников. В публикации она поблагодарила зрителей за теплый прием.

Пользователи сети написали массу приятного в сторону артистки.

"Наташенька, спасибо за концерт, вы - чудо, получили море позитивных эмоций, любим вас, здоровья любви и творческих успехов вам, ждем вас снова", - написала одна из зрительниц.

Напомним, что Могилевская засветилась со своим миллионером, затмив Кароль, Полякову и Осадчую: "Не зря же вспомнила...".

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