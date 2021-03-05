Відома співачка Наталія Могилевська переїхала з запорошеного Києва в екодомік на Дніпрі
Як передає Politeka.net українська співачка Наталія Могилевська, якій приписують роман з мільйонером, перебралася з метушливої столиці в екологічний дерев'яний будиночок на Лівобережжі Дніпра, на Осокорках, про це стало відомо порталу «Страна».
На відео будиночка Наталії Могилевської видно, що це невеликий затишний куточок в чудовому місці, оснащений сонячними батареями, оточений кипарисами.
На терасі висять китайські ліхтарики, а також зображений індійський бог достатку Ганеш, з головою слона.
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Ульянова з "Холостяка «зігнулася біля стіни і подражнила пікантною позою: "Красуня, легше!»
71-річна Пугачова задерла спідницю і показала молодим, як треба запалювати: "Страшно дивитися, не впади, мати"
Київ на вухах, бус влетів у зупинку з людьми: кадри наслідків ДТП
Олега Винника застала зненацька "позашлюбна" дочка, несподівані кадри: "Це хто?"
Невеликий і затишний будиночок Наталії Могилевської, мабуть, цілком влаштовує співачку, відомо, що вона не є його власницею.
У публікації сказано, що в будинку є кухня, кімната для музичних репетицій, а також кілька спалень, розміщених на другому поверсі, в самий раз для Наталії.
Будинок виконаний в стилі "пляжного будиночка" з натуральних матеріалів.
Наталці Могилевській приписують роман з відомим мільйонером Олегом Рижовим, в компанії якого співачка не раз з'являлася на публіці.
Нагадаємо, що Могилевська засвітилася зі своїм мільйонером, затьмаривши Кароль, Полякову і Осадчу: "не дарма ж згадала...".
Як повідомляла Politeka, Могилевська несподівано заговорила про проблеми і звернулася до українців з проханням: "Знаю, що моє життя…".
Також Politeka писала, що Могилевська ошелешила своїм невіглаством, "скандальне" відео: "а це ось що?".