Відома співачка Наталія Могилевська переїхала з запорошеного Києва в екодомік на Дніпрі

Як передає Politeka.net українська співачка Наталія Могилевська, якій приписують роман з мільйонером, перебралася з метушливої столиці в екологічний дерев'яний будиночок на Лівобережжі Дніпра, на Осокорках, про це стало відомо порталу «Страна».

На відео будиночка Наталії Могилевської видно, що це невеликий затишний куточок в чудовому місці, оснащений сонячними батареями, оточений кипарисами.

На терасі висять китайські ліхтарики, а також зображений індійський бог достатку Ганеш, з головою слона.

Невеликий і затишний будиночок Наталії Могилевської, мабуть, цілком влаштовує співачку, відомо, що вона не є його власницею.

У публікації сказано, що в будинку є кухня, кімната для музичних репетицій, а також кілька спалень, розміщених на другому поверсі, в самий раз для Наталії.

Будинок виконаний в стилі "пляжного будиночка" з натуральних матеріалів.

Наталці Могилевській приписують роман з відомим мільйонером Олегом Рижовим, в компанії якого співачка не раз з'являлася на публіці.

Нагадаємо, що Могилевська засвітилася зі своїм мільйонером, затьмаривши Кароль, Полякову і Осадчу: "не дарма ж згадала...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська несподівано заговорила про проблеми і звернулася до українців з проханням: "Знаю, що моє життя…".

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