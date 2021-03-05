Известная певица Наталья Могилевская переехала из пыльного Киева в экодомик на Днепре

Как передает Politeka.net украинская певица Наталья Могилевская, которой приписывают роман с миллионером, перебралась из суетливой столицы в экологический деревянный домик на Левобережье Днепра, на Осокорках, об этом стало известно порталу «Страна».

На видео домика Натальи Могилевской видно, что это небольшой уютный уголок в чудесном месте, оснащенный солнечными батареями, окруженный кипарисами.

На террасе висят китайские фонарики, а также изображен индийский бог изобилия Ганеш, с головой слона.

Небольшой и уютный домик Натальи Могилевской, видимо, вполне устраивает певицу, известно, что она не является его владелицей.

В публикации сказано, что в доме есть кухня, комната для музыкальных репетиций, а также несколько спален, размещенных на втором этаже, в самый раз для Натальи.

Дом исполнен в стиле "пляжного домика" из натуральных материалов.

Наталье Могилевской приписывают роман с известным миллионером Олегом Рыжовым, в компании которого певица не раз появлялась на публике.

Напомним, что Могилевская засветилась со своим миллионером, затмив Кароль, Полякову и Осадчую: "Не зря же вспомнила...".

Как сообщала Politeka, Могилевская неожиданно заговорила о проблемах и обратилась к украинцам с просьбой: "Знаю, что моя жизнь…".

Также Politeka писала, что Могилевская ошарашила своим невежеством, "скандальное" видео: "А это вот что?".