Популярна українська співачка Наталія Могилевська запалила на своєму першому концерті під час карантину

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала серію фото, зроблених на концерті в Полтаві. Як відомо, артистка вирушила в тур по Україні.

На одному з фото Наталя танцювала з хлопцями з балету. У процесі танцю її сукня сильно задралася, оголивши стрункі ніжки і стегно.

"Мій перший тур, перший концерт під час карантину. Спасибі Полтава. Було хвилююче... і знаєте.. Я дуже скучила за концертами, за цим приємним хвилюванням перед виходом на сцену. Дуже сумувала за вашими сюрпризами: ох вже ці червоні серця, які заповнили весь зал. Спасибі, що співали разом зі мною! Спасибі, що не стримували емоції і танцювали просто під сценою!",- написала Могилевська.

У коментарях їй залишили масу слів подяки і позитивних відгуків.

"Дааа!!! Спасибі вам за такий душевний концерт!", "Найяскравіша Весна. Ваші пісні мене заряджають позитивом, ви мій кумир. Шкода не змогла потрапити", "Класно, Наталі, все проходить, і все стає на круги своя!", "Наталія, ви супер! Вчора кайфонули і розслабилися, круто", - пишуть користувачі Мережі.

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