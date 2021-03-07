Украинцы догадались, кто скрывается в образе Дракона на популярном шоу «Маска»
Личности участников популярной программы остаются загадками не только для звездных детективов, но и для всех зрителей. Одним из любимчиков украинцев на шоу стал эффектный Дракон, который пока не снял с себя маску.
Выступление Дракона появилось на странице канала «Україна» в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
«В седьмом выпуске гипершоу МАСКА мужественный Дракон исполнил чувственный хит Тины Кароль «Не дождь». Он в очередной раз поразил звездных детективов силой голоса и невероятным исполнением композиции, однако это не спасло его от номинации», - говорится в подписи к видео.
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Украинцам предложили угадать, кто же скрывается под маской Дракона. При этом, большинство сходятся на мысли, что это известный певец Арсен Мирзоян.
«100% Арсен Мирзоян», «Это Арсен Мирзоян», - пишут в комментариях.
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