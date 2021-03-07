Известная украинская певица Наталья Могилевская приняла участие в шоу "Маска", после чего обратилась к российской певице Алле Пугачевой

Артистка смогла заинтриговать звездных детективов на шоу "Маска", появившись в качестве гостьи в образе Махаона, передает Politeka.net. Было нелегко даже угадать пол артистки. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Могилевская исполнила песню Аллы Пугачевой "Нас бьют мы летаем". По словам Натальи, эта песня очень глубокая и близка ей.

"Это очень близкое мне состояние.

Я достаточно милой, мягкой и чудесной была девочкой, до того, как пришла в шоу-бизнес и стала жестким руководителем.

Этот панцырь дал мне понять, что та милая девчонка, еще осталась, только надела на себя защитный костюм, от обид и предательств.

Эти хрупкие, невероятные крылья, они есть у каждого из нас, не забывайте!😘



Если выпала б возможность, какую песню спели и какой образ выбрали себе?", - поинтересовалась Могилевская.

За два часа пост собрал более 30 тысяч лайков:

"Как же это круто, мурашки танцевали по коже!!!!❤️🔥👏👏👏", "Идеальная песня, идеальное исполнение, идеальная Наталья!🔥👏❤️", "Образ супер. Но почему сразу сняли маску? Интересно было бы увидеть еще", "Взрыв энергии безумной💞💞💞💞", "Могилевская 👏👏👏👏красавка 🙌🙌🙌🙌", "Невероятно круто! Восхитительно!", "Боже какая же ты крутая ... 👏👏👏👏👏👏👏👏👏 Браво", "Наталья,Вы замечательная,лучшая,настоящая ,сильная ,красивая женщина!С наступающим праздником!👏❤️".

Напомним, что Могилевская засветилась со своим миллионером, затмив Кароль, Полякову и Осадчую: "Не зря же вспомнила...".

Как сообщала Politeka, Могилевская неожиданно заговорила о проблемах и обратилась к украинцам с просьбой: "Знаю, что моя жизнь…".

Также Politeka писала, что Могилевская ошарашила своим невежеством, "скандальное" видео: "А это вот что?".