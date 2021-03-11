Популярный украинский певец Олег Винник ошеломил рассказом о женщинах, которые от него беременели

Как сообщает Politeka.net, неожиданное признание артист сделал в шоу «Маска».

Так, ведущий проекта Владимир Остапчук рассказал, что одна из участниц шоу находится в положении. Все подозрения пали на участницув костюме Розы. Тут то Винник и поделился рассказом.

«Когда-то мне говорили, что от моего поцелуя в живот девушки беременеют. Я думал, что шутят. Поэтому друзья мои, это непорочное зачатие, это поцелуй мой, – заявил любимец публики Олег Винник.

Настя Каменских в свою очередь решила развить тему.

«А вы думаете, почему мне всегда говорят, что я беременна? Я уже родила 45 детей. Потому что я сижу во всяких разных шоу с Олежкой и прячу тех детей», – пошутила Каменских.

Отметим, в Сети ходят слухи, что женой Винника является его бэк-вокалистка Таисия Сватко, известная как Таюне. Но артист скрывает от публики информацию о личной жизни, поддерживая образ холостого любимца "волчиц".

Отметим, кроме слухов об отношениях с Таюне, ранее в Сети показывали их взрослого сына. Юлиан якобы родился в Германии, куда его родители отправились работать сразу после учебы в Каневском музыкальном училище. В настоящее время 16-летний юноша продолжает жить и учиться за границей.

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