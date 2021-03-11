Молодая певица из Казахстана Диляра Дидаркизи приятно порадовала и развернула кресла всех тренеров
Как передает Politeka.net, на странице в Инстаграм Goloskrainy_official, показали отрывок выступления Диляры Дидаркизи, котора смогла покорить своим голосом всех тренеров.
Надя Дорофеева просто не могла сдержать эмоций и выпрыгивала с кресла, показывая поддержку девушке пока судьи прислушивались к сочности и красоте голоса.
В паблике написали: Голос dilyara didarova как 💎, согласны? Своим вокалом она сумела поразить всех тренеров и получить заветное место в Команде Винника.
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Девушка поблагодарила всех за такие приятные слова. А поклонники восторженно прокомментировали выступление девушки.
"Какая Надя искренняя 👍 Молодец, болеет за таланты, даже если те в другой команде. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Невероятно чувственно!!!", "Невероятная😢😍🔥", "Божественно😢😢😢🔥🔥🔥🔥" 😭😭😭😭😭 спасибо ❤️", "Маладец Дильяра Казахстан👏👏👏🔥🔥🔥", "Молодец Диляра ❤️ наша Илигай ))", "Очень красиво спела, обожаю тебя и твой голос, моя дорогая Дилярочка❤️🥰👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Вы очень очаровательны 😍❤️", "Ты моя богиня 😍🔥❤️"
На своей странице девушка разместила свое интервью за кулисами с ведущим проекта, и вызвала невероятно трогательное впечатление. Девушка поблагодарила маму за то, что она родила ее с таким даром, с таким голосом. Также Диляра рассказала, что счастлива попасть к такому тренеру как Олег Винник.
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