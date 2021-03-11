Співак Дан Балан порадував соковитим кадром мільйонну армію своїх шанувальників
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 42-річного артиста в Instagram опублікували новий знімок із зіркою, який показав себе у всій красі.
Так, гарячий молдавський співак, якому приписували роман з Тіною Кароль, коли вони ще разом були суддями на "Голосі країни", постав у зухвалому образі.
Балан позував у прозорій футболці-сіточці, здивувавши накачаним торсом. Артист остаточно "добив" прихильниць своїм фірмовим прийомчиком - пронизливо подивившись в камеру, аж в саму душу.
"Погляд😈 🖤", - йдеться в підписі під фото.
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Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, деякі назвали Дана "вовком", що відразу ж викликає асоціації з іншим улюбленцем дам - Олегом Винником.
"Як у орла....😍"
"Аааа.вау....оооо...😍"
"❤️❤️Ми тебе любимо..."
"Погляд самця"
"Як душу пронизує погляд, мелодія тихо звучить, не хочу я йти назад, а хочу в обійми твої❤️"
"Шикарний, вовк!"
Раніше ми повідомляли, Балан зробив чудовий подарунок жінкам на 8 березня. Артист похвалився реміксом на свою недавню пісню, заспівану дуетом з Індірою Едільбаєвою, учасницею "Голоси країни". Називається вона "Дышат о любви".
За сюжетом, дія відбувається на невідомій планеті. Дан та Індіра разом ходять по поверхні, дивляться один на одного закоханими й ніжними поглядами. Зроблений на модну космічну тему, кліп приголомшує уяву.
"Магія", - прокоментували деякі користувачі.
Нагадаємо, незважаючи на плітки про роман з Даном Баланом, Кароль натякнула на іншу пару.
Як повідомляла Politeka, Моложава мама Дана Балана показала спільне фото з Тіною.