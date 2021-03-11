Співак Дан Балан порадував соковитим кадром мільйонну армію своїх шанувальників

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 42-річного артиста в Instagram опублікували новий знімок із зіркою, який показав себе у всій красі.

Так, гарячий молдавський співак, якому приписували роман з Тіною Кароль, коли вони ще разом були суддями на "Голосі країни", постав у зухвалому образі.

Балан позував у прозорій футболці-сіточці, здивувавши накачаним торсом. Артист остаточно "добив" прихильниць своїм фірмовим прийомчиком - пронизливо подивившись в камеру, аж в саму душу.

"Погляд😈 🖤", - йдеться в підписі під фото.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, деякі назвали Дана "вовком", що відразу ж викликає асоціації з іншим улюбленцем дам - Олегом Винником.

"Як у орла....😍"

"Аааа.вау....оооо...😍"

"❤️❤️Ми тебе любимо..."

"Погляд самця"

"Як душу пронизує погляд, мелодія тихо звучить, не хочу я йти назад, а хочу в обійми твої❤️"

"Шикарний, вовк!"

Раніше ми повідомляли, Балан зробив чудовий подарунок жінкам на 8 березня. Артист похвалився реміксом на свою недавню пісню, заспівану дуетом з Індірою Едільбаєвою, учасницею "Голоси країни". Називається вона "Дышат о любви".

За сюжетом, дія відбувається на невідомій планеті. Дан та Індіра разом ходять по поверхні, дивляться один на одного закоханими й ніжними поглядами. Зроблений на модну космічну тему, кліп приголомшує уяву.

"Магія", - прокоментували деякі користувачі.

Нагадаємо, незважаючи на плітки про роман з Даном Баланом, Кароль натякнула на іншу пару.

Як повідомляла Politeka, Моложава мама Дана Балана показала спільне фото з Тіною.