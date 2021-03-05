Украинская певица Тина Кароль решила заинтриговать своих поклонников

Артистка, несмотря на слухи о ее романах, официально уже несколько лет одинока, пишет Politeka.net. Известно, что на протяжении пяти лет, с 2008 по 2013 год, Тина состояла в браке с продюсером Евгением Огиром. Муж звезды умер от онкологического заболевания, а сейчас певица воспитывает сына.

Уже прошло семь лет со дня смерти супруга исполнительницы, однако Кароль до сих пор официально не состоит в отношениях, хотя ходят слухи о ее романе с певцом Даном Баланом.

Несмотря ни на что артистка продолжает работать и развиваться в творческом плане. А с недавних пор стало известно, что Тина принимает участие в съемках шоу звездных пародий «Липсинк батл».

В официальной группе программы объявили, что выпуски стартуют с 6 марта.

"Во время съемок @lipsyncbattle_ua Тина Кароль намекнула на свои отношения 🙌 А что именно имела в виду певица, станет известно уже в первом выпуске сенсационного шоу «Липсинк батл». Кроме того, в одном из номеров Тина Кароль встретилась на сцене с Олей Поляковой...", - говорится в сообщении.

Такую интригу навели создатели шоу.

Стоит отметить, что в «Липсинк батле» звезды разобьются на пары, пародируя своих кумиров. Ведущими проекта стали Тина Кароль и рэпер Потап.

Одна из участниц программы, Маша Ефросинина, поинтересовалась, почему Тина и Потап не вместе, а по разные стороны сцены, на что Кароль ответила: «Потому что у нас уже есть пара».