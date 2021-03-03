В сети появилось фото с совместного выступления Тины Кароль и Дана Балана

Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страничек пары в Инстаграм появился очень соблазнительный архивный снимок. На фото разгоряченная Тина в блестящем платье залезла верхом на рояль. Певица выбрала очень откровенное платье с глубоким декольте, которое едва прикрыло ее пышный бюст. Сидя на рояле артистка выгнулась назад, в результате чего декольте максимально обнажилось.

Рядом с красоткой сидел Дан Балан, с которым ей долгое время приписывали роман. Он пел и смотрел в сторону, похоже, не совсем обращая внимание на тот факт, что Тина его соблазняет.

«Магия», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали обсуждать звездную парочку.

«Волшебство», «Точно магия», «Люблю», «Ждем совместную песню», «Хочу третий дуэт», «Ну почему они не вместе?», - пишут пользователи сети.

Как известно, Дан Балан был тренером шоу «Голос страны» на протяжение двух лет. Во время съемок между ним и Кароль пробежала искра, которая была использована продюсерами по полной. Звездам стали приписывать роман, а они всячески подогревали слухи о своих отношениях.

Напомним, что Балана "подловили" с Кароль на "Голос країни", на фото заметили интересную деталь: "Держит за шею, доминирование...".

Как сообщала Politeka, фото Кароль с Даном Баланом в постели взбудоражило сеть, такими их еще не видели: горячие кадры.

Также Politeka писала, что самоуверенный Дан Балан пощекотал Кароль в месте для поцелуев: "До безумия…".