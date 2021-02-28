Молдавський співак, екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан знову засвітився поряд із Тіною Кароль

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку шоумена Юрія Горбунова у соцмережі.

Так, в акаунті Горбунова з'явилось фото команди "Голосу країни", на якому можна побачити, що Дан Балан стоїть поряд із Тіною, а вона притулилася до нього спиною.

Також на фото можна побачити самого Горбунова, Монатіка, Надю Дорофеєву, Олега Винника і Катю Осадчу. Тіна і Дан Балан стоять поряд одне з одним, що стало черговим приводом для припущень щодо роману між знаменитостями. Особливо спостережливі фоловери помітили, що на новому фото Дан поклав руку Тіні на шию.

"Дан тримає Тіну за шию. Домінування", "Цікаво, що ж там робить Дан?!", "Він буде на нокаутах як радник Тіни", "О, цікаво", "На чай прийшов", "Дякую за Дана", - пишуть у коментарях.

Як відомо, українці вже давно "підозрюють", що між Даном і Тіною щось є. При цьому самі артисти ніяк не коментують такі припущення, намагаючись всіляко уникати запитань про це. Зокрема, нещодавно у Тіни запитали про стосунки з Баланом, у відповідь на що вона просто закотила очі, розвернулась та пішла.

Нагадаємо, що рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "Молдавський серцеїд".

Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".

Також Politeka писала, що мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: «Сильно вдарив...».