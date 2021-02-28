Молдавський співак, екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан знову засвітився поряд із Тіною Кароль
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку шоумена Юрія Горбунова у соцмережі.
Так, в акаунті Горбунова з'явилось фото команди "Голосу країни", на якому можна побачити, що Дан Балан стоїть поряд із Тіною, а вона притулилася до нього спиною.
Також на фото можна побачити самого Горбунова, Монатіка, Надю Дорофеєву, Олега Винника і Катю Осадчу. Тіна і Дан Балан стоять поряд одне з одним, що стало черговим приводом для припущень щодо роману між знаменитостями. Особливо спостережливі фоловери помітили, що на новому фото Дан поклав руку Тіні на шию.
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Вагітна від "Холостяка" Михайлюка модель вперше показала весільну сукню: "Не нервуйте"
Ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу: "25-річні позаздрять"
"Одружився": сяючий Кіркоров вивів у світ юну красуню, Пугачову забуто назавжди
Масштабна ДТП на українській трасі, є загиблі: кадри з місця страшної аварії
"Дан тримає Тіну за шию. Домінування", "Цікаво, що ж там робить Дан?!", "Він буде на нокаутах як радник Тіни", "О, цікаво", "На чай прийшов", "Дякую за Дана", - пишуть у коментарях.
Як відомо, українці вже давно "підозрюють", що між Даном і Тіною щось є. При цьому самі артисти ніяк не коментують такі припущення, намагаючись всіляко уникати запитань про це. Зокрема, нещодавно у Тіни запитали про стосунки з Баланом, у відповідь на що вона просто закотила очі, розвернулась та пішла.
Нагадаємо, що рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "Молдавський серцеїд".
Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".
Також Politeka писала, що мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: «Сильно вдарив...».