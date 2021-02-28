Молдавський співак, екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан знову засвітився поряд із Тіною Кароль

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку шоумена Юрія Горбунова у соцмережі.

Так, в акаунті Горбунова з'явилось фото команди "Голосу країни", на якому можна побачити, що Дан Балан стоїть поряд із Тіною, а вона притулилася до нього спиною.

Також на фото можна побачити самого Горбунова, Монатіка, Надю Дорофеєву, Олега Винника і Катю Осадчу. Тіна і Дан Балан стоять поряд одне з одним, що стало черговим приводом для припущень щодо роману між знаменитостями. Особливо спостережливі фоловери помітили, що на новому фото Дан поклав руку Тіні на шию.

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"Дан тримає Тіну за шию. Домінування", "Цікаво, що ж там робить Дан?!", "Він буде на нокаутах як радник Тіни", "О, цікаво", "На чай прийшов", "Дякую за Дана", - пишуть у коментарях.

Як відомо, українці вже давно "підозрюють", що між Даном і Тіною щось є. При цьому самі артисти ніяк не коментують такі припущення, намагаючись всіляко уникати запитань про це. Зокрема, нещодавно у Тіни запитали про стосунки з Баланом, у відповідь на що вона просто закотила очі, розвернулась та пішла.

Нагадаємо, що рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "Молдавський серцеїд".

Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".

Також Politeka писала, що мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: «Сильно вдарив...».