Мама экс-тренера «Голосу країни» Дана Балана, молдавская телеведущая и певица Людмила Балан попала в реанимацию с тяжелой болезнью
Как пишет Politeka.net, об этом стало известно из аккаунта в Инстаграм. Женщина записала видеообращение к поклонникам, в котором рассказала, как проходит ее реабилитация после тяжелой болезни.
«Сегодня ровно два месяца с тех пор, как я была госпитализирована в реанимационное отделение... Ковид напал на меня и сильно ударил... Я благодарю врачей, которые спасли меня, фанатов, которые присылали мне сообщения поддержки, и мою семью за то, что всегда были со мной... Сейчас я нахожусь на реабилитации, много свежего воздуха и много движений... Будьте очень осторожны», - отметила артистка.
Женщина записывала видео на свежем воздухе, показывая, как прыгает на скакалке.
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В комментариях поклонники оставили женщине массу приятных слов и пожеланий.
«Скорейшего восстановления и здоровья вам!», «Мама Люда. Слава богу с вами все хорошо. Мы так скучали, берегите себя», «Мы скучали по вам. Скорейшего восстановления! Счастья и добра», «Мы за вас переживали, но Слава Богу все позади. Мы вас очень сильно Любим!», - пишут пользователи сети.
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