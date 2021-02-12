Відомий молдавський виконавець порадував спільним кадром з рідною людиною

Дан Балан, Молдавський музикант, якого обожнюють в Україні, а також приписують тривалий роман з однією з найяскравіших зірок шоу-бізнесу, Тіною Кароль, показав фото з мамою, Людмилою Балан, пише Politeka.net.

На фан-сторінці в Instagram Тіни і Дана з'явилося фото, на якому Дан позує разом зі своєю мамою.

Людмила Балан в Молдові користується великою популярністю. Жінка не тільки співає, а й веде теле проєкти. Попри свій вік, мамі молдавського серцеїда 65, жінка виглядає просто чудово.

Маму часто порівнюють з Тіною і навпаки - вони дуже схожі, що підтверджує безліч коментарів, як під даними фото, так і під іншими фотографіями знаменитостей. Шанувальникам сподобалося нове спільне фото Дана Балана з мамою, тому вони засипали їх лайками і схвальними коментарями.

"Перегорнувши стрічку подумала, поруч Тіна😂 😂 💕", " схожі з Тіною, дуже!!! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Син, люблячий маму, вибирає в дружини дівчину, схожу на маму. Побачивши маму Дана, зазначила схожість з Тіною!", "Нереальна схожість з Тіною, як це можливо", "Красиві! І схожа на Тиночку😗 😗 😗", - дивуються шанувальники.

Варто сказати, що Людмила часто розповідала, що спробувати себе в якості співачки змусив її син. Людмила Балан вже не раз приїжджала в Україну і познайомилася зі своєю "двійняшкою" Тіною Кароль, яку фанати сватають їй у невістки.

Нагадаємо, що білява мама Дана Балана блиснула ніжками в мереживній сукні на заздрість молодим: "в очікуванні літа".

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