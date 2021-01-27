Певец и судья шоу "Голос країни" Дан Балан решил немного поиграть со своими поклонниками

Свежая публикация появилась в личном микроблоге артиста в Instagram.

Так, популярный певец Дан Балан, которому СМИ приписывают роман с Тиной Кароль, решил загадать фанатам необычную загадку.

А для того, чтобы заинтриговать публику, публикацию он сопроводил свежим снимком.

На фото Дан Балан позирует в белом пиджаке, из-под которого выглядывает черная футболка. Свой образ судья шоу "Голос країни" дополнил украшениями на шее.

Из-за выреза складывается такое впечатление, будто Дан Балан специально распахнул свой пиджак.

"Побывать там можно только раз...где?", - загадал певец загадку.

Пользователи мгновенно отреагировали на пост и завалили артиста лайками и комментариями. Некоторые пользователи попытались угадать ответ на загадку.

"В этом самом моменте ", "В сегодняшнем дне", "Где твоя миссис, жених", "У мамы в животе", "Такой красивый", "Белый пиджак! Дождались !О Боже!я ждала этого всю жизнь, что Ты с нами делаешь?!", "Живет любовь", "У Тины дома", "На свадьбе", "Тинка всё-таки перетащила на светлую сторону", "В сердце Тины", - написали они.

Напомним, что в прошлом сезоне "Голосу країни" Дан и Тина были коллегами-судьями.

Публика пристально следила за их проявлением чувств друг к другу - артисты не стеснялись обниматься на камеру, причем делали это так естественно и страстно, что у многих их фанатов не было сомнений - любовная связь таки есть.

В интервью Кароль только разогревала интерес, не опровергая, но и не подтверждая слухи о романе с Баланом.

Напомним, Фото Дана Балана в обнимку с Валевской взбудоражили сеть

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