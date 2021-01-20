Популярный молдавский певец Дан Балан показал новый дерзкий образ накануне премьеры своего нового клипа

Как сообщает Politeka.net, певец, который успел приобрести большую популярность в Украине и которому приписывают роман с Тиной Кароль, поделился новым снимком в своем Инстаграм.

На фото Балан предстал в стильном образе настоящего мачо. На нем темная рубашка и свободный черный плащ. Певец расстегнул ворот рубашки, подразнив поклонниц своей дерзостью. Дополняют его образ цепочки на шее.

На фото Балан заснят будто во время танца. Певец застыл раскинув руки и опустив голову вниз. В подписи к снимку артист пояснил, что опубликовал его в преддверии выхода своего нового клипа.

«Премьера клипа "Дышат о любви" уже в эту пятницу», - сообщил Балан.

Его поклонники бурно отреагировали на этот пост.

«Желаю успехов в творчестве и в жизни», «Считаем, что это наш подарок», «Спасибо Вам с Тиной за праздник, два года нашему фандому, нашей семье», «Иисус это ты?», «В очередной раз окунусь в атмосферу космоса. Нереальное предвкушение», «Магический, ждем», «Планета вообще анриал», «образ, вообще, отпад - красавчик ты наш. Дан, мы ждем и другие шедевры от тебя, как- то все очень медленно», - пишут люди.

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