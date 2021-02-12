Известный молдавский исполнитель порадовал совместным кадром с родным человеком

Дан Балан, молдавский музыкант, которого обожают в Украине, а также приписывают продолжительный роман с одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса, Тиной Кароль, показал фото с мамой, Людмилой Балан, пишет Politeka.net.

На фан-странице в Instagram Тины и Дана появилось фото, на котором Дан позирует вместе со своей мамой.

Людмила Балан в Молдове пользуется большой популярностью. Женщина не только поет, но и ведет теле проекты. Несмотря на свой возраст, маме молдавского сердцееда 65, женщина выглядит просто великолепно.

Маму часто сравнивают с Тиной и наоборот - они очень похожи, что подтверждает множество комментариев, как под данным фото, так и под другими фотографиями знаменитостей. Поклонникам понравилось новое совместное фото Дана Балана с мамой, поэтому они засыпали их лайками и лестными комментариями.

"Пролистав ленту подумала, рядом Тина 😂😂💕", "ПоХожи с Тиной, очень!!! 🔥🔥🔥🔥🔥", "Сын, любящий маму, выбирает в жены девушку, похожу на маму. Увидев маму Дана, отметила похожесть с Тиной!", "Нереальное сходство с Тиной, как это возможно", "Красивые! И похожа на Тиночку😗😗😗", - удивляются поклонники.

Стоит сказать, что Людмила часто рассказывала, что попробовать себя в качестве певицы заставил ее сын. Людмила Балан уже не раз приезжала в Украину и познакомилась со своей "двойняшкой" Тиной Кароль, которую фанаты сватают ей в невестки.

Напомним, что белокурая мама Дана Балана сверкнула ножками в кружевном платье на зависть молодым: "В ожидании лета".

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