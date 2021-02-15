Так ось на кого схожий красень Дан!

У мережі з'явилися рідкісні кадри батька Дана Балана. У день народження Міхая Балана його дружина Людмила вирішила виконати пісню для коханого і змонтувала відео зі старих фотографій. Зворушливі кадри Людмила розмістила на своїй Instgaram-сторінці, пише Politeka.net.

Людмила заспівала для свого Міхая пісню своєї молодості. У минулі часи хіт виконував ВІА" блакитні гітари", а сама композиція називалася"перший поцілунок". Кадри своєї молодості, чорно-білі, забавні кадри, зовсім не схожі на ті, які зараз розміщують на сторінках в соцмережах, постали перед шанувальниками і фанатами Людмили і Дана.

Українські фанати відразу визнали в дані копію батька, і тут же розповіли про це в колонці коментарів, між привітань, і побажань здоров'я і щастя імениннику.

"Дан копія свого батька", "Ваш син пишається вами⚘", "Боже мій😍😍😍як Тіна схожа на вас, хіба такі збіги бувають?😍 😍 😍 ", "Синуля красень в тата! А мама просто ікона стилю і об'єкт обожнювання!!!!!🔥 🔥 🔥 ", "Як Дан на тата свого схожий😮 😍"," неймовірні 🥺 🤲", - написали фанати.

Мама молдавського співака чудово виконала пісню, розворушивши спогади старшого покоління.

На фото видно, як "Молдавський Серцеїд" схожий на свого батька.

Нагадавши, Дан Балан в розтягнутому светрі вразив піснями під гітару, таким його ще не бачили: "треба лиходіїв озвучувати".

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