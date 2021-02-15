Так вот на кого похож красавчик Дан!
В сети появились редкие кадры отца Дана Балана. В день рождения Михая Балана его жена Людмила решила исполнить песню для любимого и смонтировала видео из старых фотографий. Трогательные кадры Людмила разместила на своей Instgaram-странице, пишет Politeka.net.
Людмила спела для своего Михая песню своей молодости. В былые времена хит исполнял ВИА "Голубые гитары", а сама композиция называлась "Первый поцелуй". Кадры своей молодости, черно-белые, забавные кадры, вовсе не похожие на те, которые сейчас размещают на страницах в соцсетях, предстали перед поклонниками и фанатами Людмилы и Дана.
Украинские фанаты сразу признали в Дане копию отца, и тут же рассказали об этом в колонке комментариев, между поздравлений, и пожеланий здоровья и счастья имениннику.
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"Дан копія свого батька", "Ваш син пишається вами⚘", "Боже мой😍😍😍как же Тина похожа на вас, разве такие совпадения бывают?😍😍😍", "Сынуля красавчик в папу! А мама просто икона стиля и объект обожания!!!!!🔥🔥🔥", "Как Дан на папу своего похож😮😍", "Невероятные 🥺🤲🏽", - написали фанаты.
Мама молдавского певца чудесно исполнила песню, разворошив воспоминания старшего поколения.
На фото видно, как "молдавский сердцеед" похож на своего родителя.
Напомним, Дан Балан в растянутом свитере впечатлил песнями под гитару, таким его еще не видели: "Надо злодеев озвучивать".
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