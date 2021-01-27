Співак і суддя шоу "Голос країни" Дан Балан вирішив трохи пограти зі своїми шанувальниками

Свіжа публікація з'явилася в особистому мікроблозі артиста в Instagram.

Так, популярний співак Дан Балан, якому ЗМІ приписують роман з Тіною Кароль, вирішив загадати фанатам незвичайну загадку.

А для того, щоб заінтригувати публіку, публікацію він супроводив свіжим знімком.

На фото Дан Балан позує в білому піджаку, з-під якого визирає чорна футболка. Свій образ суддя шоу "Голос країни" доповнив прикрасами на шиї.

Через вирізу складається таке враження, ніби Дан Балан спеціально розкрив свій піджак.

"Побувати там можна тільки раз...де?",- загадав співак загадку.

Користувачі миттєво відреагували на пост і завалили артиста лайками і коментарями. Деякі користувачі спробували вгадати відповідь на загадку.

"У цьому самому моменті", "в сьогоднішньому дні"," де твоя місіс, наречений"," у мами в животі"," такий красивий", " білий піджак! Дочекалися !О Боже!я чекала цього все життя, що ти з нами робиш?!", "Живе любов"," у Тіни вдома"," на весіллі"," Тинка все-таки перетягнула на світлу сторону", "в серці Тіни", - написали вони.

Нагадаємо, що в минулому сезоні "Голосу країни" Дан і Тіна були колегами-суддями.

Публіка пильно стежила за їх проявом почуттів один до одного-артисти не соромилися обніматися на камеру, причому робили це так природно і пристрасно, що у багатьох їх фанатів не було сумнівів - любовний зв'язок таки є.

В інтерв'ю Кароль тільки розігрівала інтерес, не спростовуючи, але і не підтверджуючи чутки про роман з Баланом.

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