Молдавский певец, экс-тренер "Голоса страны" Дан Балан снова засветился рядом с Тиной Кароль

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу шоумена Юрия Горбунова в соцсети.

Так, в аккаунте Горбунова появилось фото команды "Голоса страны", на котором можно увидеть, что Дан Балан стоит рядом с Тиной, а она прижалась к нему спиной.

Также на фото можно увидеть самого Горбунова, Монатика, Надю Дорофеєву, Олега Винника и Катю Осадчую. Тина и Дан Балан стоят рядом друг с другом, что стало очередным поводом для предположений относительно романа между знаменитостями. Особо наблюдательные фолловеры заметили, что на новом фото Дан положил руку Тине на шею.

"Дан держит Тину за шею. Доминирование", "Интересно, что же там делает Дан?!", "Он будет на нокаутах как советник Тины", "О, интересно", "На чай пришел", "Спасибо за Дана", - пишут в комментариях.

Как известно, украинцы уже давно "подозревают", что между Даном и Тиной что-то есть. При этом сами артисты никак не комментируют такие предположения, стараясь всячески избегать вопросов об этом. В частности, недавно у Тины спросили об отношениях с Баланом, в ответ на что она просто закатила глаза, развернулась и ушла.

Напомним, что редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "Молдавский сердцеед".

Как сообщала Politeka, мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "очень переживали".

Также Politeka писала, что мама Дана Балана попала в реанимацию, что произошло: "Сильно ударил...».