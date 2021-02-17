Мама известного молдавского певца Дана Балана показала архивные кадры с мужем

После длительной и тяжелой болезни мама молдавского певца Дана Балана Людмила Балан в своем Instagram показала трогательные архивные снимки с мужем, заворожив красотой и яркими эмоциями, пишет Politeka.net.

Людмила Балан сейчас находится на реабилитации после тяжелой борьбы за жизнь из-за коронавируса, но сейчас жизнерадостная женщина продолжает активно двигаться и наслаждаться жизнью. На своей страничке она обратилась к своему мужу с поздравлением, а также порадовала поклонников эксклюзивными архивными снимками, где она с супругом запечатлена в молодости.

На фотографиях, которые показала мама Дана Балана, она предстала молодой и цветущей девушкой, которую по-настоящему захлестнуло романтическое чувство. Много фотографий говорили о том, насколько сильной была любовь между родителями Балана и как они смогли пронести это хрупкое чувство через годы совместной жизни.

Среди снимков оказался и кадр, сделанный не так давно. На нем Людмила позирует, крепко обнявшись с любимым мужем и улыбаясь. При этом супруг тоже нежно приобнял жену и улыбался, а она прислонилась щекой к его груди. Этот снимок почти в точности повторил те моменты, когда пара, будучи молодыми, не могла скрыть своих чувств и открыто демонстрировала их. Кадры пропитаны неуловимым трепетом и любовью, которые читаются в нежных взглядах, прикосновениях и поцелуях.

"Берегите себя", "Мы очень скучали!", "Мы переживали. Не болейте, мы вас любим", "Мы за вас очень переживали и скучали. Не болейте больше, восстанавливайтесь, набирайтесь сил, здоровья вам крепкого-крепкого",- написали фолловеры к публикации Людмилы Балан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ludmila Balan (@ludmilabalan_tantiludmila)

Напомним, что Людмила Балан два месяца назад попала в реанимацию из-за "ковида". По словам мамы Балана болезнь ударила по ее здоровью настолько сильно, что ее пришлось отправитьь в реанимационное отделение, но медики оказали ей помощь и спасли.

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