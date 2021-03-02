Цього чекали багато хто

У мережі з'явилося арт-фото, на якому Тіна Кароль тісно притиснулася до молдавського виконавця, екс-тренера "Голосу країни" Дана Балана

Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок Тіни Кароль в Instagram з'явилася картина, намальована шанувальниками. На фото Тіна і Дан лежали в ліжку. Співачка лежала на грудях у відомого виконавця, прикривши очі від задоволення. Дан, у свою чергу, притиснув красуню однією рукою і теж прикрив очі.

"Дуже прекрасно", - підписали фото автори аккаунта.

Як відомо, Дан Балан два роки був тренером шоу. Під час зйомок між ним і Тіною пробігла іскра. Довгий час зіркам приписували роман, А вони всіляко підігрівали чутки про свої стосунки. Правда, після закінчення 10 сезону проекту Дан Балан поїхав на батьківщину, і публічне спілкування з Тіною перервав.

При цьому шанувальники продовжують фантазувати на тему відносин між артистами, малюючи їх парою.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилися дитячі фото Дана Балана. Як відомо, співак з дитинства мріяв стати великим артистом, адже ріс у вельми забезпеченій родині. Його мати була телеведучою, а батько дипломатом.

Нагадаємо, що Балана "підловили" з Кароль на "Голос країни", на фото помітили цікаву деталь: "тримає за шию, домінування...".

Як повідомляла Politeka, Кароль запаморочила голову Потапу, давши Каменських і Дану Балану привід для ревнощів: "Настя, я не вдома...".

Також Politeka писала, що самовпевнений Дан Балан полоскотав Кароль в місці для поцілунків:"До божевілля...".