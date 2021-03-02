В сети появилось арт-фото, на котором Тина Кароль тесно прижалась к молдавскому исполнителю, экс-тренеру «Голоса країни» Дану Балану

Как передает Politeka.net, на одной из многочисленных фан-страничек Тины Кароль в Инстаграм появилась картина, нарисованная поклонниками. На фото Тина и Дан лежали в постели. Певица лежала на груди у известного исполнителя, прикрыв глаза от удовольствия. Дан, в свою очередь, прижал красотку одной рукой и тоже прикрыл глаза.

«Очень прекрасно», - подписали фото авторы аккаунта.

Как известно, Дан Балан два года был тренером шоу. Во время съемок между ним и Тиной пробежала искра. Долгое время звездам приписывали роман, а они всячески подогревали слухи о своих отношениях. Правда, после окончания 10 сезона проекта Дан Балан уехал на родину, и публичное общение с Тиной прервал.

При этом поклонники продолжают фантазировать на тему отношений между артистами, рисуя и фотошопя их парой.

Ранее мы писали, что в сети появились детские фото Дана Балана. Как известно, певец с детства мечтал стать великим артистом, ведь рос в весьма обеспеченной семье. Его мать была телеведущей, а отец дипломатом.

Напомним, что Балана "подловили" с Кароль на "Голос країни", на фото заметили интересную деталь: "Держит за шею, доминирование...".

Как сообщала Politeka, Кароль вскружила голову Потапу, дав Каменских и Дану Балану повод для ревности: "Настя, я не дома…".

Также Politeka писала, что самоуверенный Дан Балан пощекотал Кароль в месте для поцелуев: "До безумия…".