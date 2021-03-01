У мережі з'явилося фото з ефіру "Голосу країни", яке породило нові чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережах знову почали пліткувати про запалавший з новою силою роман української співачки Тіни Кароль і молдавського музиканта Дана Балана. Парочка раніше не раз траплялася на флірті і взаємній симпатії, більш того, вони навіть випустили чуттєву дуетну композицію. Звичайно ж ці події не залишилися без уваги шанувальників артистів, після перших же намірів в мережі заговорили про романтичні стосунки Тіни і Балана.

А нещодавно всі ці чутки після деякого затишшя спалахнули з новою силою. Причиною тому стало фото з минулого ефіру вокального шоу "Голос країни", на якому парочка і зблизилася свого часу. Знімок членів журі та ведучих шоу опублікував у своєму Instagram Юрій Горбунов. Як видно, всі зірки вишикувалися в ряд - Монатік, Надя Дорофєєва, Юрій Горбунов, Олег Винник, Катя Осадча і в кінці Кароль з Баланом. Причому шанувальники звернули увагу на пікантну деталь – Дан ніжно торкається до шиї Тіни з єхидною посмішкою на обличчі, а вона ніби як і не проти таких дотиків.

До слова, на відміну від своїх колег по проекту, Кароль прийшла на ефір у скромній елегантній сукні майже до п'ят, яка ідеально лягла по фігурі. Однак, доповнила свій образ яскравим акцентом - малиновими босоніжками на шпильках. А ось Балан прийшов на шоу в чорних шкіряних брюках і темній сорочці, поверх якої накинув стильний бежевий піджак. Фанати тут же кинулися обговорювати знімок, відзначаючи теплоту, яка видно між Тіною і Даном.

Нагадавши, Балана застали з відомою красунею на Мальдівах: "Ну Дан дає, жодної дівчини не пропустить".

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