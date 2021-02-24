Молдавский певец, экс-тренер «Голосу країни» Дан Балан, которому приписывают роман с Тиной Кароль, отжег на яхте

Как пишет Politeka.net, соответствующее видео появилось на фан-странице певца в Инстаграм.

Дан Балан весело провел время в компании двух девушек, которые громко смеялись и кричали. Когда в кадре появился сам певец, он, не долго думая решил показать язык. Отметим, поклонники артиста обратили внимание. Что так же делает и Тина Кароль.

Кадры активно комментируют в Сети.

«Люди работают, но и на полную катушку отдыхают», «Жизнь-малина», «Балан бухой. Посмотрите на его небритую морду и где его рука, возле Светки», «Какой наигранный смех у танцовщицы, фу», «Люди радуются», «Это прямо наша с Даном стихия. Море тёплое море, что может быть лучше?», «Дан, хорошего настроения», «Кто эта блондинка?», «Очень классно. Супер! Молодцы», «Ну Дан с кем поведешься того и наберешься, как Тина язык показывает», «Языки показывать, это семейное. А блондинка это кто? Удачи, хорошо отдохнуть на свадьбе! А твоя когда?», - пишут в комментариях.

Напомним, накануне Дан Балан на Мальдивах выступил на свадьбе 34-летней украинской телеведущей Иванны Онуфрийчук с бизнесменом казахского происхождения Алмазом.

Вероятно, кадры были сделаны по дороге на свадьбу.

Напомним, что редкие кадры с отцом Дана Балана попали в сеть: на кого похож "молдавский сердцеед".

Как сообщала Politeka, мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".

Также Politeka писала, что мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: «Сильно ударил…».