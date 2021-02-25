Молдавский певец, экс-тренер «Голосу країни» Дан Балан, которому приписывают роман с Тиной Кароль, всколыхнул Сеть

Как пишет Politeka.net, новое фото появилось на фан-странице певца в Инстаграм, и наделало много шума.

На днях Дан Балан на Мальдивах выступил на свадьбе 34-летней украинской телеведущей Иванны Онуфрийчук с бизнесменом казахского происхождения Алмазом.

Так, в Сети показали кадр, как Балан обнимает подругу невесты, оперную певицу Нину Рубан. Фото вызвало бурную реакцию.

«Браво Дан», «Эх ты, Дан, что творишь?», «Шалит», «Гуляй, пока гуляется», «Нет, Дан! Только с Тиной глаза сияют!», «Это очередной скандал....», «Разве кого-то можно сравнивать с Тиной я никого не вижу лучше и краше», «Они сами к нему липнут, он как мужчина не может им сказать пошли вон от меня, я не думаю, что он её нашел в зале это она его подкараулила», «Ну Дан даёт, ни одной девушки красавицу не пропустит», «Да он флиртует со всеми и да... не пропускает ни одной юбки», - пишут в комментариях.

Отметим, свадьба Иванны Онуфрийчук прошла с большим размахом, ведь для нее пара заказала роскошное декорирование на пляже, пригласили на праздник несколько десятков родных со всего мира. Для события жених выбрал молочный костюм, белую рубашку и коричневую обувь, в то время как Иванна – платье цвета шампанского с разрезом от бедра, откровенным декольте и шлейфом.

Нагадаємо, що рідкісні кадри з батьком Дана Балана потрапили в мережу: на кого схожий "Молдавський Серцеїд".

Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана після реанімації і боротьби за життя показала, якою була раніше: "дуже переживали".

Також Politeka писала, що мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: «Сильно вдарив...».