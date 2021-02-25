Популярная певица Тина Кароль удивила признанием о своем романе

Как сообщает Politeka.net звезда выложила видео в «Сторис» на своей странице в Instagram.

Кароль записала ролик в нежном образе. На ней была простая белая рубашка. Волосы певицы были уложены легкими волнами. А ее природную красоту подчеркивал легкий макияж, глаза она подвела черными стрелками и нанесла помаду пастельного оттенка.

"Влюблена ли я? Конечно, так. Мой роман с вами длится уже 15 лет. Приглашаю вас на юбилейные концерты. Я расскажу вам свою историю», - сказала певица и загадочно улыбнулась.

Отметим, после презентации своего клипа "Скандал" Тина старается не сбавлять обороты и интриговать Сеть новыми видео, в которых показывает преображение и оригинальные изменения образа в целом. Недавно артистка также представила атмосферный ролик, отснятый специально к ее клипу.

Наиболее примечательным в кадре является то, как к певице нежно прикасается мужская рука. Поклонников заинтересовало присутствие мужчины в кадре, который касается их любимой исполнительницы и не показывает свое лицо. Угадывая, чья это могла быть рука, многие вспомнили о данных Балана, с которым артистке приписывают роман.

Напомним, Тина Кароль заинтриговала публичными ласками с загадочным мужчиной:"Скажите, что это рука Дана".

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