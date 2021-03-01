В сети появилось фото с эфира "Голоса країни", которое породило новые слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана

Как сообщает Politeka.net, в соцсетях снова начали судачить о вспыхнувшем с новой силой романе украинской певицы Тины Кароль и молдавского музыканта Дана Балана. Парочка раньше не раз попадалась на флирте и взаимной симпатии, более того, они даже выпустили чувственную дуэтную композицию. Конечно же эти события не остались без внимания поклонников артистов, после первых же поползновений в сети заговорили о романтических отношениях Тины и Балана.

А недавно все эти слухи после некого затишья вспыхнули с новой силой. Причиной тому стало фото с прошлого эфира вокального шоу "Голос країни", на котором парочка и сблизилась в свое время. Снимок членов жюри и ведущих шоу опубликовал в своем Instagram Юрий Горбунов. Как видно, все звезды выстроились в ряд – Монатик, Надя Дорофеева, Юрий Горбунов, Олег Винник, Катя Осадчая и в конце Кароль с Баланом. Причем поклонники обратили внимание на пикантную деталь – Дан нежно прикасается к шее Тины с ехидной улыбкой на лице, а она вроде как и не против таких прикосновений.

К слову, в отличие от своих коллег по проекту, Кароль пришла на эфир в скромном элегантном платье почти до пят, которое идеально легло по фигуре. Однако, дополнила свой образ ярким акцентом – малиновыми босоножками на шпильках. А вот Балан пришел на шоу в черных кожаных брюках и темной рубашке, поверх которой накинул стильный бежевый пиджак. Фанаты тут же кинулись обсуждать снимок, отмечая теплоту, которая видна между Тиной и Даном.

Напомним, Балана застали с известной красоткой на Мальдивах: "Ну Дан даёт, ни одной девушки не пропустит".

Как сообщала Politeka, Влюбленная Тина Кароль выдала всю правду о своем серьезном романе: "Длится уже...".

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