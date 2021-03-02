Тіна Кароль змусила серце Потапа битися швидше, "моя неземна"

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці Тіни Кароль в Instgaram з'явилося кілька відео зі зйомок нового феєричного шоу на 1 + 1 "Ліпсінк батл" на яких Тіна потанцювала біля Потапа, змусила нерівно дихати Настю Каменських і Дана Балана (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

На відео звучить пісня Макса Барських "Неземна", під приспів "Моя, моя, моя неземна..." Тіна спокусливо танцює біля свого співведучого, а Потап заглядаючи в камеру каже, ніби виправдовуючись: "Настя, я не вдома, Настя!"

На красуні біле плаття, розшите ромбиками сріблястою тасьмою. Воно обтікає фігуру співачки, підкреслюючи спокусливі форми. Потап в чорній сорочці та стильному піджаку, нітрохи не проти того, щоб Тіна танцювала, притискаючись до нього.

Шанувальникам сподобалося відео, вони захоплено похвалили ведучих, але підкреслили, що у Тіни "один флірт з усіма для піару. Вони вже без цього жити не можуть":

"Він сказав Настя, я не вдома, а на Ліпсині", "Викаблучується, неприємна особа", "Ведучі супер Потап і Тіночка !!!", "Дана відразу помітили, що він на Мальдівах дівчину обійняв, скільки коментар проти було, а Тіні все дозволено. Якщо чесно у неї один флірт з усіма, для піару. Вони вже без цього жити не можуть", - написали шанувальники.

А ось і саме відео, де можна побачити прекрасну Тіну Кароль в компанії Потапа:

Нагадаємо, що самовпевнений Дан Балан полоскотав Кароль в місці для поцілунків: "До божевілля…"

Як повідомляла Politeka, напівроздягнена Тіна Кароль вирішила ще поскандалити, задерши ніжки вище голови: "Ялинки-палиці..."

Також Politeka писала, що Кароль в білій сукні з пікантними вирізами зробила несподіване зізнання: "як і Дан вона..."