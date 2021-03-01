Популярная певица Тина Кароль поделилась личным в интервью после фотосессии в Намибии

Популярная исполнительница сообщила день назад о невероятной съемке, которая прошла заграницей. Благодаря ей Тина показала себя в новом и смелом имидже, а также заявила, что начинает по-настоящему новую жизнь, отпуская старое. Как оказалось, Тина сказала это не просто так.

Под фото, на котором звезда позирует в белом наряде с провокационными вырезами по бокам на талии, артистка заявила, что за месяц до поездки в Намибию стала веганом.

«В один день я проснулась и почувствовала – всё! А когда мы приехали в Намибию, то поняла, что я одна из них: люди, как и звери- равноправные дети природы. Я не могу больше есть мясо.Я научилась мыслить более масштабно, быть мобильнее. А еще я стала намного счастливей. Почувствовала свободу даже на физическом уровне. Появилась другая структура мышления,» - заявила Кароль.

Она подчеркнула, что у нее нет ощущения потери и мыслить об этом она не желает. После такого обязательно идет развитие вперед и у нее есть эта возможность найти что-то новое.

«Веган - ура ! Нас всё больше😍; Боже какая красивая белая королева; красивая.. очень🙌😍; Потеряла-обрела.💔😻; Как и Дан она теперь😏; Прелестная 🤍; Белая королева 🤍; аааа😻 белая голубка🤍; В белом невероятная ❤️; невероятная женщина и нежная богиня; Я тоже много лет веган, горжусь!; даже помолодела так».

Отметим, теперь Тина все чаще появляется на публике в модных топах с сеточкой, обтягивающих брюках и кожаных пиджаках. В этот же раз лосины с кожаными ботфортами идеально сочетались с простой кофтой артистки. А ее дерзкая выходка с задранной к потолку ногой и вовсе удивила фанатов.

Похоже, Тина больше не стесняется и не сковывает себя рамками одного образа.

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