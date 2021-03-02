Тина Кароль заставила сердце Потапа биться быстрее, "моя неземная"

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице Тины Кароль в Instgaram появилось несколько видео со съемок нового фееричного шоу на 1+1 "Липсинк батл" на которых Тина потанцевала возле Потапа, заставила неровно дышать Настю Каменских и Дана Балана (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео звучит песня Макса Барских "Неземная", под припев "Моя, моя, моя неземная..." Тина соблазнительно танцует возле своего соведущего, а Потап заглядывая в камеру говорит, будто оправдываясь: "Настя, я не дома, Настя!"

На красотке белое платье, расшитое ромбиками серебристой тесьмой. Оно обтекает фигуру певицы, подчеркивая соблазнительные формы. Потап в черной рубашке и стильном пиджаке, ничуть не против того, чтобы Тина танцевала, прижимаясь к нему.

Поклонникам понравилось видео, они восторженно похвалили ведущих, но подчеркнули, что у Тины "один флирт со всеми для пиара. Они уже без этого жить не могут ":

"Он сказал Настя, я не дома, а на Липсине", "Выделывается, неприятная особа", "Ведущие супер Потап и Тиночка !!!", "Дана сразу заметили, что он на Мальдивах девушку обнял, сколько комментарий против было, а Тине всё позволено. Если честно у нее один флирт со всеми, для пиара. Они уже без этого жить не могут", - написали поклонники.

А вот и сами видео, где можно увидеть прекрасную Тину Кароль в компании Потапа:

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