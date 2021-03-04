Мама молдавского музыканта Дана Балана выложила в соцсети очаровательное фото с сыном и украинской певицей Тиной Кароль

Как сообщает Politeka.net, у популярного в Украине молдавского музыканта Дана Балана активная мама, которая тоже отлично поет и участвует в жизни сына-артиста. Недавно Людмила Балан тяжело переболела коронавирусом, и теперь после реанимации приходит в себя. А еще она активный пользователь Instagram, где собрала десятки тысяч фолловеров, которых теперь частенько радует яркими публикациями и новостями из жизни.

На днях женщина опубликовала в своих Instagram-сторис милое и теплое фото, на котором позирует вместе с Даном и украинской певицей Тиной Кароль. Как известно этой парочке уже давно приписывают тайный роман, который артисты пока не комментируют. Впрочем, поклонники Тины и Дана уже давно их "сосватали", и теперь ожидают новости о свадьбе.

К слову, на днях Людмила Балан опубликовала в своем микроблоге еще и веселое видео с шумной вечеринки, на котором можно увидеть и услышать, как красиво она поет. В комментариях фолловеры тут кинулись обсуждать ролик, многие просят, чтобы мама Дана спела еще и на его свадьбе с Тиной Кароль. "Мы по вам очень скучали. Наконец-то вы с нами", "Было бы здорово услышать, как вы поете на свадьбе Тины и Дaна!", "Было бы круто услышать, как вы поёте на свадьбе Дана и Тины", "Мама Люда, как мы рады вас видеть. Надеюсь, вы полностью поправились", "Поете замечательно. Интересно было бы послушать колыбельную от вас для внуков, например, от Дана и Тины", "Мама Люда снова с нами", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, Мама Дана Балана после реанимации и борьбы за жизнь показала, какой была раньше: "Очень переживали".

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: "Сильно ударил…".

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