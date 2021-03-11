Певец Дан Балан порадовал сочным кадром миллионную армию своих поклонников
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 42-летнего артиста в Инстаграм опубликовали новый снимок со звездой, показавшим себя во всей красе.
Так, горячий молдавский певец, которому приписывали роман с Тиной Кароль, когда они еще вместе были судьями на "Голосі країни", предстал в вызывающем образе.
Балан позировал в прозрачной футболке-сеточке, изумив накачанным торсом. Артист окончательно "добил" поклонниц своим фирменным приемчиком - пронзительно посмотрев в камеру, аж в самую душу.
"Взгляд😈🖤", - говорится в подписи под фото.
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Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, некоторые назвали Дана "волком", что сразу же вызывает ассоциации с другим любимцем дам - Олегом Винником.
"Как у орла....😍"
"Аааа.вау....оооо...😍"
"❤️❤️ МЫ Тебя любим..."
"Взгляд самца"
"Как душу пронзает взгляд, мелодия тихо звучит, не хочу я идти назад, а хочу в объятья твои❤️"
"Шикарный, волк!"
Ранее мы сообщали, Балан сделал замечательный подарок женщинам на 8 марта. Артист похвастался ремиксом на свою недавнюю песню, спетую дуэтом с Индирой Едильбаевой, участницей "Голоса країни". Называется она "Дышат о любви".
По сюжету, действие происходит на неизвестной планете. Дан и Индира вместе ходят по поверхности, смотрят друг на друга влюбленными и нежными взглядами. Сделанный на модную космическую тему, клип потрясает воображение.
"Магия", - прокомментировали некоторые пользователи.
Напомним, несмотря на сплетни о романе с Даном Баланом, Кароль намекнула на другую пару.
Как сообщала Politeka, моложавая мама Дана Балана показала совместное фото с Тиной.