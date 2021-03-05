Дан Балан выпустил ремикс на свою совместную песню с красавицей Индирой Едильбаевой

Об этом Дан Балан написал на своей странице в Instagram.

Все помнят, что Дан Балан был неразлучен с Тиной Кароль. Теперь он выпускает новые композиции в компании совсем другой девушки. Возможно, что любимец женщин нашел себе новый объект для вдохновения.

Фанаты Дана Балана получили замечательный подарок от своего кумира. Певец сделал ремикс на свою недавнюю песню, спетую дуэтом с Индирой Едильбаевой. Называется она "Дышат о любви". Такой сюрприз, сделанный в начале весны, прекрасно подходит для атмосферы расцвета и обновления.

Романтическая композиция, сделанная Даном Баланом с одной из участниц "Голоса Країни" уже собрала множество просмотров и хвалебных комментариев на You Tube.

Финалистка и участница его команды Индира идеально подходит для исполнения песни.

Действие видео происходит на неизвестной планете. Он и Индира вместе ходят по поверхности, смотрят друг на друга влюбленными и нежными взглядами. Сделанный на модную космическую тему, клип потрясает воображение.

Прекрасная и загадочная пара заставляют зрителей задуматься о любви, отношениях, и романтике. Движения артистов плавные и завораживающие, а чувства можно сравнить с настоящими.

Дан Балан тактично трогает за плечи свою спутницу, а Индира отзывается почти на каждое движение.

Стоит отметить, что певец очень быстро удалил свою публикацию. Неужели испугался критики?

Однако, нам удалось найти запись видео.

Зрители получат истинное удовольствие от замечательно сделанной работы.

"Магия", - писали некоторые пользователи в комментариях.

Напомним, несмотря на сплетни о романе с Даном Баланом, Кароль намекнула на другую пару.

Как сообщала Politeka, моложавая мама Дана Балана показала совместное фото с Тиной.

Также Politeka писала, в сети обсуждают совместное выступление Дана Балана и Тины Кароль, очень откровенно.