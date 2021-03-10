У новому восьмому випуску програми "Маска" блискучий образ вовка привів журі в невимовний захват

Як повідомляє Politeka.net, новий восьмий випуск першого сезону програми "Маска" буде насиченим і яскравим.

Авторитетне журі у складі артиста Андрія Данилка, співачки Олі Полякової, виконавиці Насті Коменських, співаків Олега Винника і Дзідзьо знову вирішують непросте завдання. Вони намагаються вгадати, хто ж ховається під костюмом.

На цей раз їм дістався загадковий Вовк. Образ був зроблений в стилі диско, рухливим і елегантним. Наряд Вовка блискучий комбінезон зшитий з блискучої світлої тканини. Велика кількість блискіток вражає.

"Який сексі вовк!"- тут же відреагувала блондинка Оля Полякова, чия творчість також приваблює епатажем і незвичайними відвертими нарядами. Наприклад, в цьому випуску вона була одягнена в сукню, що імітує банний халат. Голову прикрашала біла чалма. Глядачі не змогли пройти повз такого без коментарів.

"Танцює, дивись" - здивувалася Настя Каменських, але ж вона сама може рухатися по сцені не гірше. "А може це вовчиця" - засумнівався Винник.

Глядачі ж написали в коментарях, що це може бути співак Макс Барських. Тільки Барських володіє необхідною гнучкістю, і таким же голосом.

"Таким худеньким, пластичним і трохи жіночним може бути тільки Макс Барських. Полякова, після прийняття ванни, забула переодягнутися)) по голосу і по рухам це панських, тут і підказок не потрібно. Сто років тому Барських співав цю пісню досі переглядаю) Supermassive black hole".

Нагадавши, Розсекречена особистість вишуканої героїні проекту" Маска", вона ніжна, але з шипами.

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