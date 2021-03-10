В новом восьмом выпуске программы "Маска" блистательный образ Волка привел жюри в неописуемый восторг
Как сообщает Politeka.net, новый восьмой выпуск первого сезона программы "Маска" будет насыщенным и ярким.
Авторитетное жюри в составе артиста Андрея Данилко, певицы Оли Поляковой, исполнительницы Насти Коменских, певцов Олега Винника и Дзидзьо снова решают непростую задачу. Они пытаются угадать, кто же скрывается под костюмом.
На этот раз им достался загадочный Волк. Образ был сделан в стиле диско, подвижным и элегантным. Наряд Волка блестящий комбинезон сшитый из блестящей светлой ткани. Обилие блесток поражает.
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"Какой секси волк!" - тут же отреагировала блондинка Оля Полякова, чье творчество также привлекает эпатажем и необычными откровенными нарядами. Например, в этом выпуске она была одета в платье, имитирующее банный халат. Голову украшала белая чалма. Зрители не смогли пройти мимо такого без комментариев.
"Танцует, смотри" - поразилась Настя Каменских, а ведь она сама может двигаться по сцене не хуже. "А может это волчица" - засомневался Винник.
Зрители же написали в комментариях, что это может быть певец Макс Барских. Только Барских обладает необходимой гибкостью, и таким же голосом.
"Таким худеньким, пластичным и немного женственным может быть только Макс Барских. Полякова, после принятия ванны, забыла переодеться )) По голосу и по движениям это Барских, тут и подсказок не нужно. Сто лет назад Барских пел эту песню до сих пор пересматриваю) Supermassive black hole".
Напомним, рассекречена личность изысканной героини проекта "Маска", она нежная, но с шипами.
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